Sem-teto fazem ato por moradias populares onde Temer entregará ambulâncias

À espera do presidente Michel Temer, trabalhadores sem teto (MTST) realizam nesta tarde de quarta-feira, 4, manifestação em defesa de moradias populares diante de uma concessionária na zona norte da capital paulista, onde será realizada nesta tarde uma cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu.

Segundo Josué Rocha, coordenador do MTST, aproximadamente 300 pessoas participam do protesto, organizado para reivindicar a desapropriação de um terreno ocupado por sem teto em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e a aprovação de investimentos em moradia popular no orçamento de 2018.

A cerimônia de entrega de ambulâncias aconteceria em São Bernardo, mas o local foi alterado justamente porque o Planalto pretendia escapar da manifestação. Conforme Rocha, o protesto reuniria ainda mais pessoas se acontecesse no ABC.)

