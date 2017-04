Sem resposta da Prefeitura, Salineiro insiste em informações sobre acordos com Solurb e JBS

Nesta quinta-feira (20), o vereador André Salineiro pediu à presidência da Câmara Municipal que seja encaminhada à Prefeitura de Campo Grande solicitação de informações sobre contratos e convênios com a empresa G. S. Solurb Soluções Ambientais SPE Ltda e com o Grupo JBS S/A.

Há quase um mês, Salineiro enviou ofício solicitando ao prefeito Marcos Trad cópias dos contratos entre o município e a Solurb e informações específicas sobre convênios, que movimentaram mais de um milhão, firmados com o Grupo JBS, com a intenção de analisar os documentos, já que são de interesse público, mas a prefeitura não respondeu ao ofício enviado no dia 24 de março.

Segundo o vereador, o objetivo é apenas ter acesso a informações que não foram detalhadas no Diário Oficial de Campo Grande para verificar se tudo está dentro da legalidade e se os acordos não trazem prejuízo aos cofres públicos e, consequentemente, à população.

“Entre as informações que pedimos, por exemplo, está o repasse de mais de um milhão feito pela Prefeitura ao JBS, no início deste ano, porém não está detalhada qual a finalidade desse repasse no Diário. Quero saber qual o motivo, o que a Prefeitura obteve como retorno”, explicou Salineiro, ao enfatizar que não está fazendo denúncias, mas apenas quer ter acesso as informações que são de interesse da população, no sentido de fiscalizar contratos e convênios que movimentam altas quantias.

A Solurb já foi alvo de auditoria da PGM (Procuradoria Geral do Município) que, conforme a gestão passada, constatou fraude na licitação. O então prefeito, Alcides Bernal, disse que houve um superfaturamento de cerca de R$ 120 milhões no contrato.

