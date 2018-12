Sem explicar motivo, aeronáutica diz que Bolsonaro não irá mais a evento em SP

O presidente eleito Jair Bolsonaro não chegou à cerimônia na Academia da Força Aérea (AFA) de Pirassununga, cidade do interior de São Paulo, da qual participaria na manhã desta sexta-feira, dia 7. A assessoria de imprensa da Aeronáutica informou que ele não estará mais presente no evento, mas não quis detalhar o motivo.

O avião com o presidente eleito decolou por volta das 8h40 de Brasília. A informação era de que a aeronave tinha como destino a cidade do interior de São Paulo. Bolsonaro tomou café da manhã com oficiais na Base Aérea de Brasília antes de embarcar.