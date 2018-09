Seis candidatos, nova ordem de votação e biometria na Capital serão as novidades das Eleições 2018

Da redação com informações da assessoria

A eleição deste ano terá algumas novidades em relação a última eleição geral, realizada em 2014. Dentre as mudanças estão a nova ordem de votação, a escolha de seis candidatos e o uso da biometria em Campo Grande no momento de identificação do eleitor.

Diferentemente das Eleições de 2014, neste ano, o primeiro voto a ser digitado na urna será para DEPUTADO FEDERAL (quatro dígitos). Em seguida, deverá ser feita a escolha do DEPUTADO ESTADUAL (cinco dígitos), dos dois SENADORES (três dígitos), do GOVERNADOR (dois dígitos) e do PRESIDENTE DA REPÚBLICA (dois dígitos).

É importante lembrar ainda que, neste pleito, o eleitor deverá eleger dois senadores. Caso o eleitor digite o mesmo voto para senador duas vezes, o segundo será anulado.

Está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, o um Simulador de Votação na Urna Eletrônica. Nele o cidadão pode treinar a votação para todos os cargos em disputa nas eleições de outubro da mesma maneira como ocorrerá no dia do pleito, como se estivesse diante de uma urna eletrônica, de forma rápida, didática e divertida. Para acessar, clique no link: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/simulador-de-votacao-na-urna-eletronica

Em Campo Grande, o uso da biometria também será uma novidade. A tecnologia dará ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível.

A medida torna praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas.