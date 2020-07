Segurança Pública na proteção dos idosos é tema do Perspectiva

Encerrando a campanha Junho Prata, o programa "Perspectiva" trouxe para a TV Assembleia mais um importante debate: como está a segurança dos idosos em meio às práticas de isolamento social? Foi o que respondeu o deputado estadual Coronel David (sem partido).

O parlamentar, que faz parte de várias comissões permanentes e que também integra a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, falou do aumento no número de ligações de denúncia sobre atos de violência contra o idoso. Antes mesmo da pandemia, dado do PNAD/IBGE indica que Mato Grosso do Sul registrou 705 casos de violência contra essas pessoas em 2019, o que, segundo o parlamentar, pode representar não um crescimento na prática desse crime, mas que mais pessoas estão preferindo denunciar a ficarem caladas - o que revelaria o sucesso das intensas campanhas de conscientização recentes.

O deputado falou também durante a entrevista com a jornalista Lívia Machado sobre o pacto que a sociedade precisa firmar com ela mesma na proteção dos idosos. Para ele, a atuação do poder público tem mais eficiência com o apoio das pessoas. O parlamentar comentou ainda sobre o Projeto de Emenda Constitucional 2/2019, de autoria dele em conjunto com o deputado Zé Teixeira (DEM) que impede que pessoas condenadas por violência contra crianças, mulheres e idosos tomem posse em cargos públicos estaduais.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora NET em Campo Grande e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.