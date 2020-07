Segurança em Pauta entrevista o secretário de Justiça de MS, Antonio Carlos Videira

Antonio Carlos Videira, secretário de segurança pública, é o entrevistado do Segurança em Pauta - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

O programa Segurança em Pauta desta semana recebe o Secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS). Com 30 anos de Polícia Civil, tendo atuado no antigo Grupo de Operações de Fronteira (GOF), pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e pela Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron), hoje o delegado Antonio Carlos Videira ocupa o cargo maior da segurança pública em nosso Estado. Na entrevista, o secretário fala um pouco sobre a sua carreira, e aborda os desafios e conquistas da Sejusp.

“Mato Grosso do Sul é o Estado quem tem o melhor índice de resolução de crimes de homicídios do Brasil. Também somos o Estado que mais apreende drogas no país. Agora, neste ano, em seis meses nós já superamos tudo que foi apreendido no ano passado. Isso é fruto de investimento, da capacitação e principalmente daquilo que é nosso maior patrimônio, que é o servidor”, afirma o secretário Antonio Carlos Videira.

A investigadora Lucilene Souza apresenta o Segurança em Pauta

Toda semana, a investigadora Lucilene Souza entrevista um especialista para falar sobre um tema diferente relacionado à segurança pública. Delegados e investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais, e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta, exibido toda segunda às 16h30, no canal 9 da Claro Net TV, com horários alternativos nas quartas 7h30, sextas, às 14h e domingos, às 18h30. O Segurança em Pauta também está disponível no canal oficial da TV Assembleia, no Youtube.