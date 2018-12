Segurança é reforçada na ilha onde Bolsonaro está hospedado

A Ilha de Marambaia, na Costa Verde do Rio, onde o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) está hospedado, recebeu um forte esquema de segurança, neste final de semana. A área militar, com praias reservadas, é conhecida por abrigar presidentes que querem passar um tempo livre em sossego.

Neste domingo, 23, pelo menos duas embarcações de fiscalização e duas fragatas da Marinha protegiam a região a pelo menos 1 quilômetro de distância da ilha onde Bolsonaro estava. Uma lancha alugada pela imprensa para tentar fazer registros do presidente eleito foi abordada duas vezes pela Marinha.

As embarcações da Marinha tinham pelo menos um militar portando um fuzil na proa, cada uma. Os militares também fizeram imagens dos jornalistas. Bolsonaro não foi visto pela tarde na praia.

Roupas no varal

De manhã, um assessor do presidente eleito enviou para a imprensa imagens de Bolsonaro lavando roupas de praia em um tanque e, depois, estendendo-as num varal.

Bolsonaro chegou à ilha no sábado, 22, acompanhado pelo filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio pelo PSC. Ele pretende passar o Natal no local, onde deve ficar até o próximo dia 27.

A sua mulher, Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a sua enteada devem chegar ao local nesta segunda-feira, 24. No dia 29, Bolsonaro e pretende ir à Brasília para se preparar para a cerimônia de posse.