Segóvia vai dar explicações quarta-feira ao ministro Barroso sobre entrevista

Brasília - Entrevista coletiva com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia após reunião com o presidente Temer (Valter Campanato/Agência Brasil) - Valter Campanato/Agência Brasil

Em nota enviada aos servidores da Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, Fernando Segóvia, negou que tenha previsto o arquivamento de um inquérito que investiga o presidente Michel Temer, durante entrevista concedida à imprensa nessa sexta-feira (6). No comunicado aos colegas, Segóvia afirma que as investigações contam com "autonomia e isenção" e disse que confia nas equipes da PF.

A afirmação de Segóvia é uma resposta ao ministro Luís Roberto Barroso, que neste sábado (10) determinou a intimação do diretor-geral após as declarações dadas à Agência Reuters e publicadas no portal da empresa jornalística. Na entrevista, o delegado disse que os "indícios são muito frágeis" e sugere que o inquérito "pode até concluir que não houve crime". De acordo com a assessoria da Polícia Federal, Segóvia "responderá diretamente" a Barroso sobre o assunto na próxima quarta-feira (14).

"Afirmo que, em momento algum, disse à imprensa que o inquérito será arquivado. Reafirmo minha confiança nas equipes que cumprem com independência as mais diversas missões. É meu compromisso na gestão da PF resguardar os princípios republicanos. Asseguro a todos os colegas e à sociedade que estou vigilante com a qualidade das investigações que a Polícia Federal realiza, sempre em respeito ao legado de atuações imparciais que caracterizam a PF ao longo de sua história", disse Segóvia no comunicado.

O diretor-geral afirma ainda que, na entrevista, disse que o inquérito é conduzido pela equipe "com toda autonomia e isenção".

Temer é investigado por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro por ter, supostamente, recebido vantagens indevidas de uma empresa para editar o chamado Decreto dos Portos. Na intimação também divulgada neste sábado (10), o ministro Barroso afirma que a investigação não foi concluída e ainda há “diversas diligências pendentes”, e por isso o assunto não deveria ser “objeto de comentários públicos”.

Após o episódio, a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) se posicionou contrariamente às declarações. Segundo o presidente da entidade, Luís Boudens, Segóvia "extrapolou" as suas funções ao se manifestar sobre questões internas de uma investigação criminal ainda em andamento.

Além de pedir uma retratação pública por parte do diretor-geral, a Fenapef expressa "sua discordância e preocupação com as declarações atribuídas ao diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, em entrevista concedida à Agência Reuters de Notícia, sobre as investigações envolvendo o atual Presidente da República".