Secretários saem em defesa de Doria com ataques a Goldman

Membros da equipe do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgaram neste domingo, 8, vídeos nos quais saem em defesa do tucano depois das críticas que ele recebeu do ex-governador Alberto Goldman. Os dois protagonizaram uma troca de farpas pelas redes sociais neste fim de semana. Nas gravações, secretários de Doria desqualificam Goldman.

"Goldman é um cidadão sem votos, sem prestígio, sem seguidores. E que busca através da intriga política conquistas espaço na mídia que há muito tempo ele não tem", disse o secretário especial de Relações Governamentais, Milton Flávio.

O secretário de Saúde, Wilson Polara, também se manifestou por vídeo e afirmou que a desinformação propagada pelo ex-governador é um desrespeito com a equipe de Doria como um todo. "Goldman, antes de falar do nosso trabalho, informe-se um pouco melhor, conheça a cidade onde o senhor mora", disse.

Para a diretora do Departamento de Iluminação Pública, Denise Abreu, o ex-governador é invejoso. "Goldman, vá se informar antes de tentar mal informar a população com mentiras, com calúnias, com uma carga enorme de inveja que nem deveria se estabelecer em uma pessoa com sua idade", afirmou.

No sábado, o secretário de governo, Julio Semeghini, gravou um vídeo no qual disse que Goldman ultrapassou os limites. "Hoje você ultrapassou os limites, você questionou o prefeito João Doria. Mas mais do que isso, você atacou toda sua equipe", afirmou.

A troca de ataques começou na sexta-feira, quando Goldman publicou um vídeo nas redes sociais acusando Doria de se dedicar mais a uma eventual candidatura à Presidência do que à gestão na Prefeitura. Doria é um dos cotados a disputar o Planalto no ano que vem.

No dia seguinte, Doria respondeu ao ex-governador em uma gravação em que chamou Goldman de fracassado. "Você vive em casa, de pijamas", disse o prefeito.

A nova resposta a Doria veio em outro vídeo gravado por Goldman. Nele, o ex-governador afirmou que o prefeito é "raivoso e preconceituoso".

