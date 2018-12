Secretários discutem plano estratégico de desenvolvimento econômico

O prefeito Marquinhos Trad, que esteve presente na abertura do encontro, destacou a importância das deliberações discutidas durante o encontro - Divulgação

A Executiva Estadual do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico esteve reunida na última quarta-feira (12) em Campo Grande para elaborar um documento-síntese do plano estratégico regional sobre desenvolvimento econômico do Estado. Esse plano subsidiará a elaboração de documento que norteará as ações políticas do Fórum frente aos governos Estadual e Federal, bem como, aos organismos não-governamentais e da iniciativa privada.

O prefeito Marquinhos Trad, que esteve presente na abertura do encontro, destacou a importância das deliberações discutidas durante o encontro. “Esse momento pode resultar em subsídios significativos para o fortalecimento dos municípios do nosso Estado”, afirmou o prefeito.

Campo Grande, Corguinho, Jaraguari, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos são os municípios que integram a região centro do Fórum. A proposta do grupo é realizar troca de experiências entre as cidades integrantes, visando a formalização de propostas inovadoras para atrair novos investimentos para a região. O secretário da Sedesc, Abrahão Malulei Neto, foi eleito presidente da Região Centro do Fórum e representante da Executiva Estadual no Fórum Nacional.

“Apresentamos oficialmente ao coordenador do projeto, convite para que uma das reuniões do Fórum Nacional de Secretários de Desenvolvimento Econômico do próximo ano seja realizada em Campo Grande”, disse o secretário Malulei Neto. Jeconias Júnior, coordenador do projeto, se mostrou favorável ao convite e prometeu levar o assunto para decisão da Executiva Nacional.

O superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Georges Mendonça, e o diretor-técnico do órgão, Tito Estanqueiro, também acompanharam o início dos trabalhos. A coordenação do encontro foi encaminhada pelo consultor Jeconias Júnior.

Palestra

Ricardo Sena, secretário-adjunto da Semagro, apresentou a palestra “Alternativas para o desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul, a partir da cooperação entre Estado e Municípios”. Sena ressaltou a importância do Fórum como instância de governança privilegiada entre o governo do estado e os municípios sul-mato-grossenses.

As próximas reuniões regionais ficaram agendadas para a primeira semana de fevereiro de 2019, em locais ainda a serem definidos