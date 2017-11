Secretário-geral do PSDB critica Padilha por excluir partido

O secretário-geral do PSDB, o deputado Silvio Torres (SP), rebateu nesta tarde de quarta-feira, 29, a declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, de que a legenda já não faz mais parte do governo. "A declaração é inócua, é desnecessária porque vamos continuar votando matérias importantes", respondeu.

O tucano disse esperar que a base do governo "pela qual o ministro Padilha responde" tenha os votos necessários para somar aos votos que os tucanos vão dar para a reforma da Previdência. "O PSDB vai continuar na mesma linha de apoio às reformas", destacou.

O deputado também comentou o discurso do ministro sobre não haver espaço para acatar as propostas do PSDB. "Para você encerrar a negociação, você tem que estar garantido que tem votos suficientes para aprovar", ironizou.