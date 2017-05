Secretário de Temer diz que tudo que tinha que ser dito está na nota

O Secretário de Comunicação da Presidência da República, Marcio de Freitas, que se reuniu com o presidente Michel Temer logo após a divulgação de que o presidente teria dado aval pelo silêncio de Eduardo Cunha, afirmou na noite desta quarta-feira, 17, que tudo que tem para ser dito no episódio está na nota divulgada nesta noite pelo Planalto. "Tudo que tem que ser dito sobre esse assunto foi dito na nota. Vamos descansar e amanhã falamos", afirmou aos jornalistas. Freitas disse ainda que assim como trabalhou hoje o governo trabalhará "normalmente" amanhã.

O presidente deixou o Planalto às 22h08, conforme informação da assessoria de imprensa. No momento, há um protesto na Praça dos Três Poderes. Manifestantes pedem a saída do presidente e "diretas já".

Nota

A nota divulgada pela Secom diz que Temer "jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha". "Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar", afirma o texto.

A Secom diz ainda que "o encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República". "O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados", finaliza a nota.

