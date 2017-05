Governo prevê investir R$ 478 milhões em obras de infraestrutura urbana nos 79 municípios

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado pretende investir R$ 478 milhões em infraestrutura urbana nos 79 municípios do Estado até 2018. A informação foi repassada aos deputados estaduais na quarta-feira (10.5) pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, durante encontro com os parlamentares na Assembleia Legislativa (ALMS).

“Viemos fazer uma apresentação do que o Estado tem feito, o que ele já realizou e o que ele vai fazer. Faz parte da prerrogativa do Governo prestar contas e hoje praticamente quase todas as obras são executadas com recursos do Fundersul [Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul], que é um recurso que tem a aprovação e acompanhamento da Assembleia”, disse o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) após o encontro.

Essa ação da Seinfra segue a orientação do governador, de priorizar o cidadão no local onde ele vive, independentemente de partidos ou grupos. “Temos que valorizar as pessoas, e é nos municípios que elas vivem, e por isso o governo está presente, para trabalhar pela melhoria da qualidade de vida nos municípios”, tem afirmado Reinaldo Azambuja.

Ainda segundo Miglioli, o evento foi uma oportunidade de ‘abrir’ o Fundersul de maneira mais informal. “Pudemos falar sobre o Fundo mais informalmente, e prestando contas do que estamos realizando, damos tranquilidade em relação aos recursos que eles [deputados] aprovam e que o Estado aplica”, ponderou.

Durante o encontro foram destacados os programas de Infraestrutura como o Obras Inacabadas Zero, que já concluiu 206 contratos deixados pela gestão anterior, assim como o de Manutenção de Rodovias e Pontes, que recebe investimentos anuais de cerca de R$ 160 milhões e que já cascalhou 3.270 quilômetros, dos 8.500 quilômetros de rodovias não pavimentadas existentes. “No Obra Inacabada faltam apenas 8 contratos para serem concluídos e na parte de manutenção nosso objetivo é fechar 2017 com mais de 4 mil quilômetros cascalhados”, frisou o secretário.

Também foram apresentados os programas de Projetos Executivos, Infraestrutura Urbana, Construção de Pontes e Pavimentação e Restauração de Rodovias. Só em projetos executivos, o Governo do Estado, por meio da Seinfra investe mais de R$ 38 milhões. “Também é uma prerrogativa do Governo do Estado fazer todas as obras com projetos executivos contratados em separado. Para nós, é uma garantia de obras bem feitas e nos dá tranquilidade”, disse Miglioli.

Em infraestrutura urbana, o Governo já vem investindo e contemplará todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul até o final de 2018. Foram lançados recentemente 31 editais de licitação que preveem investimentos da ordem de R$ 26,5 milhões e que serão executados com recursos do Fundersul e emendas parlamentares. “E os municípios que não foram contemplados com as emendas, nós vamos complementar com obras nossas”, informou o secretário. Para este setor que inclui obras de pavimentação, restauração e drenagem em vias urbanas, os investimentos chegam a R$ 478 milhões.

No programa de Construção de Pontes, o Governo do Estado realiza desde 2015 todas as pontes em concreto armado. Ao todo serão 80 novas pontes até o final de 2018, das quais 23 já foram entregues. São investimentos da ordem de R$ 90 milhões, dos quais R$ 54 milhões de recursos próprios do Governo do Estado e R$ 36 milhões de contrapartida Federal.

Para Pavimentação e Restauração de Rodovias, a gestão do governador Reinaldo Azambuja deve pavimentar 220 quilômetros e investir R$ 425,6 milhões nos próximos anos. “De 2015 a 2018 o balanço que fazemos é que serão investidos em obras e serviços através do Fundersul cerca de R$ 2,5 bilhões em Mato Grosso do Sul”, concluiu Miglioli.

