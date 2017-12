Riedel recebe Marun para discutir assuntos de Infraestrutura

Carlos Marun se reuniu com o secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS, Eduardo Riedel para discutir alguns assuntos de interesse do Estado - Reprodução

Nesta sexta-feira (22), o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, se reuniu com o secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS, Eduardo Riedel para discutir alguns assuntos de interesse do Estado como projetos de infraestrutura e a recuperação da Bacia do rio Taquari. “O governo está empenhado em resolver definitivamente essa problemática, mas para isso, precisamos muito do apoio do Governo Federal”, destacou o secretário.

O ministro Carlos Marun aproveitou a ocasião para reforçar sua disponibilidade em colaborar com questões estratégicas para o desenvolvimento de MS, por meio da manutenção de um diálogo aberto e produtivo com o governo estadual, e colocou-se à disposição para tratativas no próximo ano.