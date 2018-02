Secretário de Fazenda do Rio pede demissão e subsecretário assume cargo

O governador Luiz Fernando Pezão aceitou nesta quarta-feira, 31, o pedido de exoneração do secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, informou o governo do Estado nesta quarta-feira. Barbosa alegou motivos pessoais para deixar o cargo e será substituído pelo subsecretário de Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes.

Gomes é engenheiro graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com cursos de especialização em Finanças pelo IBMEC, e em Engenharia Mecânica pela University of Regina, Canadá. O novo secretário é analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e estava exercendo o cargo de subsecretário de Fazenda no governo Pezão. Ele foi também gerente de Operações e Planejamento do Rioprevidência.

O governador agradeceu pelo trabalho de Barbosa, afirmando que o executivo "é um dos melhores gestores públicos que conheci e com quem tive a honra de trabalhar", destacou Pezão em um comunicado divulgado pelo governo do Estado do Rio.

De acordo com o mesmo comunicado, o secretário demissionário afirmou que está entregando "uma gestão estruturada das contas públicas estaduais e com legado fiscal para os próximos governos".