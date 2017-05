Secretário da Câmara protocola terceiro pedido de impeachment

Terceiro-secretário da Câmara, o deputado João Henrique Holanda Caldas (PSB-AL), o JHC, protocolou na noite desta quarta-feira, 17, na Casa outro pedido de impeachment do presidente Michel Temer por crime de responsabilidade. O pedido é baseado na gravação que teria sido feita pelo empresário Joesly Batista, dono da JBS, com Temer dando aval para "compra de silêncio" do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Mais cedo, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) também tinha protocolado um pedido de impeachment também com base na denúncia, divulgada mais cedo pelo jornal O Globo.

Na Câmara, já há atualmente outro pedido de impeachment contra o presidente aberto por ordem do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão do ministro é de abril do ano passado. Desde então, a comissão especial que analisará esse primeiro pedido ainda não foi instalada na Casa. Isso porque líderes de partidos da base aliada resistem a indicar os deputados de suas bancadas para compor o colegiado.

