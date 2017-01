Secretarias de Administração Municipal e Estadual discutem convênio de cooperação mútua

A secretária municipal de Gestão, Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari, recebeu nesta quarta-feira (18), em seu gabinete, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização – SAD, Carlos Alberto Assis, para discutir o convênio de cooperação mútua entre Prefeitura e Governo do Estado, que trata das cedências de servidores do quadro de pessoal.

Evelyse explica que o convênio deve ser renovado a cada ano e, neste primeiro momento as secretarias dos dois lados estão fazendo o levantamento dessas cedências para, então, reorganizar a vida funcional de cada servidor. “Já que o período de cedência vence a cada dia 31 de dezembro, nós estamos chamando essas pessoas para se apresentarem em seus órgãos de origem para que possamos avaliar as circunstâncias em face ao atendimento do interesse público”, justificou.

O titular da SAD falou da disposição do Executivo Estadual em manter as parcerias com o Município. “Estamos alinhando essas questões e nos colocando à disposição da nova gestão de Campo Grande para contribuir naquilo que se fizer necessário”, ponderou Carlos Assis.

De acordo com o decreto nº 13.038, de 6 de janeiro de 2017, fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para que todos os servidores no Poder Executivo, que se encontram cedidos e/ou em exercício em órgão ou entidade diferente de sua lotação, retornem à sua origem.

