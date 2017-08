'Se querem transformar em cabo de guerra Prefeitura e Câmara não vão conseguir’, diz líder do prefeito

O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), durante sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (3/8), declarou que “se querem transformar em cabo de guerra Prefeitura e Câmara não vão conseguir, porque nós fizemos um pacto por Campo Grande, independente de sigla partidária”.

Segundo Chiquinho Telles, todos têm que somar esforços para tirar literalmente Campo Grande do buraco. Ele ressaltou que o Legislativo da Capital tem contribuído para isso, e até mesmo com os mais de 80% de aprovação da administração do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

O parlamentar foi contundente ao afirmar que “não houve, e nunca haverá queda de braço entre Câmara e Prefeitura. Na gestão Marquinhos Trad, Campo Grande é maior do que o ego”.

Para Chiquinho Telles, na atual gestão, Campo Grande tem tudo para retomar o seu desenvolvimento, transformando-se em uma cidade melhor para se viver. “O Marquinhos não para, 24 horas trabalhando e eu como líder não posso parar também, visto que os problemas chegam de montão. E essa Câmara Municipal, com sua postura diferente, com certeza vai dar um bom norte para o prefeito”.

Popularidade de Marquinhos Trad

Sobre a divulgação de recente pesquisa que confirmou mais de 80% de aprovação da administração Marquinhos Trad, o vereador disse que esta grande aceitação demonstra o reconhecimento por parte da população da vontade política que o prefeito tem de acertar.

Conforme Chiquinho Telles, o prefeito encara os problemas que surgem com determinação. “Ele sofre junto com a população quando institucionalmente não consegue encontrar imediatamente a solução”.

O cuidado que Marquinhos Trad tem com as pessoas, observou o vereador, é visível. “Inclusive até aos finais de semana quando não está trabalhando, encontramo-lo nos bairros jogando bola, narrando jogo, e esta forma de abraçar com carinho os campo-grandenses fez com que atingisse essa popularidade”.

