O presidente eleito, Jair Bolsonaro, reagiu com ironia à oficialização de um bloco de oposição ao seu governo na Câmara que reunirá PDT, PSB e PCdoB. "Se me apoiassem é que preocuparia o Brasil", escreveu o futuro presidente em sua conta no Twitter. Com a frase, Bolsonaro publicou um ícone que representa um polegar fazendo o sinal de "positivo", ou "joinha", como o símbolo é chamado nas redes sociais.