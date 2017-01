Se eleito, Figueiredo diz que discutirá Previdência 'sem afogadilhos'

Lançado oficialmente pelo PDT candidato a presidente da Câmara nesta terça-feira, 17, o deputado federal André Figueiredo (CE) afirmou que, se eleito, pautará a discussão da reforma da Previdência, mas não aceitará a retirada de direitos adquiridos dos trabalhadores.

"Não admitiremos tirar o direito de quem já não tem nenhum", afirmou em entrevista coletiva, após o lançamento da candidatura. Ele defendeu também que a discussão da reforma seja feita de forma clara e "sem afogadilhos". "Vamos discutir. Não seria votado no primeiro ou no segundo mês", disse.

Para o parlamentar cearense, por exemplo, é um "absurdo" estabelecer idade mínima para se aposentar para pessoas que não têm expectativa de vida compatível com a idade mínima, como exemplo, trabalhadores rurais.

Relação com Temer

Figueiredo afirmou que, apesar de ser da oposição, pretende ter uma relação "respeitosa" com o presidente Michel Temer (PMDB). "Ele sabe que questiono os métodos como ele chegou à presidência, mas não vamos voltar a bater nessa tecla", disse.

O deputado do PDT lembrou que teve uma boa relação com Temer quando era líder do PDT na Câmara durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Na época, o peemedebista ainda era vice-presidente da República.L

