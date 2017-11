Saúde mobiliza ações de combate ao Aedes aegypti na aldeia Cachoeirinha em Miranda

Dando início às ações do projeto “A Saúde Mais Perto de Você Indígena”, no município de Miranda, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul realizou nesta sexta-feira (17.11) uma mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti na aldeia Cachoeirinha. Os trabalhos contaram com a participação de agentes de saúde, agentes de endemias e militares do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental. Durante a manhã, as equipes visitaram residências, comércios, além de vistoriar terrenos abandonados e fazendo a limpeza do local para evitar acúmulos de resíduos.

O objetivo da ação é conscientizar a população indígena sobre os cuidados para se evitar focos do mosquito e locais que possibilitem a proliferação do Aedes aegypti. O secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, acompanhou a ação das equipes em campo, junto com a prefeita Marlene Bossay e do secretário Municipal de Saúde Wilson Braga. Para o secretário de estado de saúde, ação de enfrentamento ao Aedes conseguirá maiores resultados ainda com a participação de vários parceiros e da conscientização da sociedade sobre os cuidados básicos para evitar focos do mosquito.

“Hoje estamos começando uma ação que é importante para a população indígena e também os convocando para nos auxiliar nesta mobilização. A conscientização é essencial para se evitar os focos do mosquito causador de doenças como a dengue, zika e febre chikungunya. Por isso estamos visitando as residências com o objetivo de levar esta orientação, além de designar equipes para fazer a vistoria e limpeza dos locais onde há a suspeita de focos”, disse o secretário.

Ainda durante a manhã, equipes da Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros iniciaram a limpeza do Lago Cachoeirinha, localizado na entrada da aldeia. Os militares retiraram o acumulo de resíduos orgânicos que serviam de depósitos para larvas dos mosquitos. “Miranda é um município que apresenta bons resultados nos trabalhos de combate ao Aedes. Agora estamos reforçando estas orientações para a aldeia Cachoeirinha, para que não diminuam os cuidados básicos que ajudam a prevenir contra a proliferação do Aedes Aegypti”, disse o coordenador estadual de vetores, Mauro Lúcio Rosa.

O projeto “A Saúde Mais Perto de Você Indígena” é uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura de Miranda, Distrito Sanitário Especial Indígena (DSI/MS) e Fundação Nacional do Índio (Funai-MS). O objetivo é levar até as principais aldeias de Mato Grosso do Sul resolutibilidade em sua totalidade para as necessidades em saúde da população indígena, como prevenção, diagnóstico e tratamento.

O projeto terá uma estrutura em saúde, onde serão oferecidos durante os dias 18 e 19 de novembro, atendimentos para a população indígena como: cirurgias eletivas (especialidades em vesícula, hérnia e laqueadura), prevenção e tratamento de saúde bucal, mamografias, eletroencefalograma, ultrassom, audiometria, atendimentos ambulatoriais (Oftalmologia, Cardiologia, Ortopedia, Urologia e Nefrologia), além de emissão de documentos, ação de combate ao Aedes aegypti, orientações de prevenção a acidentes de trânsito e práticas esportivas. A expectativa é de que cerca de três mil pessoas sejam atendidas durante a ação.