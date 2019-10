Saúde em Foco fala sobre câncer de mama e novos desafios do tratamento

O Programa Saúde em Foco começa a exibir a partir desta segunda-feira (7) a entrevista com o cirurgião oncológico Eric Rulli. Um bate-papo especial sobre o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento.

Segundo o cirurgião, o câncer de mama, quando diagnosticado em fase inicial, é uma doença curável na maioria dos casos. Mesmo os tumores avançados agora possuem tratamentos que amenizam as complicações, aumentam a qualidade de vida e oferecem mais qualidade de vida. Os resultados alcançados com a campanha são significativos, pois milhares de pessoas realizam gratuitamente o exame de mamografia.

Nádia Ahad falou da sua luta contra o câncer de mama

Outro ponto a se comemorar é que o câncer de mama passou por melhorias consideráveis no atendimento. Conforme o cirurgião, o tratamento de câncer de mama melhorou muito. "O desafio atual é garantir acesso à população a tratamentos modernos para cada situação no Sistema Único de Saúde [SUS]", comentou Rulli.

No mesmo programa, será exibida uma entrevista com Nádia Acosta Ahad, consultora de vendas que vai compartilhar sua experiência na luta contra o câncer de mama.

Assista e confira o programa Saúde em Foco, uma oportunidade para muitas mulheres esclarecerem dúvidas de diagnóstico e tratamento. O programa é exibido no canal 9 da Net. Acompanhe também pelo canal da Assembleia Legislativa no Youtube e confira todas as edições.