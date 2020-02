Saúde em Foco esclarece perigo real do Coronavírus

Médica infectologista Priscilla Alexandrino fala sobre Coronavírus

O programa Saúde em Foco exibe a partir desta quarta-feira (19), a entrevista com a médica infectologista Priscilla Alexandrino, que vai tirar as principais dúvidas sobre o coronavírus, ou COVID-19, nome oficial definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Apesar da maioria da população não ter conhecimento sobre esse vírus, os primeiros coronavírus em humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. A nova forma do vírus que causa infecções respiratórias foi descoberto em dezembro de 2019, após casos registrados na China.

Em todo mundo, a OMS registrou 71.429 casos da infecção, além de 1.775 mortes. Apesar do alerta sobre a doença, o epicentro da epidemia, ainda é Wuhan, berço do coronavírus.

Estudos que usam dados do governo chinês apontaram que mais de 80% dos pacientes sofrem uma forma branda da doença, e a mortalidade em pacientes até 39 anos de idade, a taxa de mortalidade permanece baixa, em 0,2%. A maior taxa de mortalidade está entre pacientes com mais de 80 anos.

O programa estreou nesta quarta-feira, às 13h30, sendo reprisado às sextas, às 16h30, aos domingos, às 17h, e às segundas, às 1830.