Sartori diz que Tesouro Nacional ajudará RS a fazer plano de recuperação fiscal

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, disse que na próxima semana os técnicos do Tesouro estadual irão a Brasília participar de conversas no ministério da Fazenda com o objetivo de chegar a um acordo para o plano de recuperação fiscal do estado. As reuniões da semana envolverão apenas técnicos do estado do Tesouro Nacional e devem ocorrer entre quarta (15) e quinta-feira (16).

Após se reunir com o presidente Michel Temer, Sartori disse ter notado uma “boa vontade” do governo federal em ajudar o Rio Grande do Sul a sair da calamidade financeira em que se encontra. De acordo com ele, porém, não foram discutidos especificamente os detalhes das contrapartidas exigidas pela União.

O governador informou que nesta semana técnicos da equipe econômica do governo estão no Rio Grande do Sul avaliando as condições financeiras no estado. De acordo com Sartori, possíveis alterações no projeto de recuperação fiscal que se encontra no Congresso Nacional dependem da evolução das conversas com Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

“Nós achamos, e estamos apresentando em todas as ocasiões, que o Rio Grande do Sul começou a fazer o seu papel dentro das contrapartidas. O que nos desejamos é que o quanto antes isto esteja pronto e que sejam acatadas as ações que o estado já realizou nos anos de 2015, 2016 e que irá realizar em 2017”, disse.

Enviado pelo governo ao Legislativo no mês passado após o acordo fechado com o Rio de Janeiro, o projeto do plano de recuperação fiscal dos estados prevê que as unidades da federação cumpram uma série de obrigações para receber ajuda da União, como por exemplo a privatização de companhias de energia ou saneamento e a elevação da contribuição previdenciária dos servidores estaduais.





