Sarney divulga nota lamentando 'falecimento de Teori Zavascki'

O ex-presidente José Sarney divulgou nota de pesar pela morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo em Paraty-RJ nesta quinta-feira, 19.

"É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do Ministro Teori Zavascki, por quem tinha grande admiração. Era um magistrado sério, correto e brilhante. Prestou um grande serviço à magistratura brasileira com sua experiência, e cultura jurídica", escreveu Sarney.

O ex-presidente disse ter conhecido Teori quando ainda era juiz federal e acompanhou sua ascensão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde, segundo Sarney, teve passagem "marcante".

