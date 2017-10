'São Paulo ainda não tem prefeito', diz Goldman sobre gestão de Doria

O vice-presidente nacional do PSDB e ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, divulgou nas redes sociais um vídeo em que critica duramente a gestão do prefeito da capital paulista, João Doria (PSDB). "Nós não temos prefeito. Temos um candidato a presidente da República."

Goldman pressiona o prefeito em relação às viagens que ele tem feito pelo País e no exterior, sinalizando o interesse de Doria em ser candidato nas eleições presidenciais do ano que vem. Doria ainda não se declarou publicamente como pré-candidato do PSDB, mas disputaria internamente no partido com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nesta sexta-feira, 6, o prefeito desembarcou em Belém, no Pará, onde permanecerá até domingo.

No vídeo, Goldman criticou a "falta de comprometimento com a cidade", sobretudo com o sistema público de saúde, foco da campanha eleitoral de Doria no ano passado. Ele acusa o prefeito de "fazer cena para os meios de comunicação, desde se vestir de gari até manipular um carrinho de concreto."

Doria também foi acusado por Goldman de estar dirigindo licitações. Ele refere-se à decisão que o Tribunal de Contas do Município (TCM) tomou esta semana, de suspender edital da licitação que contrata os serviços de varrição para as ruas de São Paulo: "Os editais estão predeterminados para as empresas que vão ganhar. Todos são dirigidos. Esse é o homem que se diz puro, limpo e gestor."

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Paulo informou que "o prefeito João Doria vai interpelar o político aposentado Alberto Goldman para que explique as acusações infundadas e políticas que faz. Posteriormente, serão adotadas as medidas judiciais criminais cabíveis."

Veja Também

Comentários