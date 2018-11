'São coisas do nosso país', diz Mourão, sobre indulto

O julgamento, nesta quinta-feira, 29, pelo Supremo Tribunal Federal da ação que questiona o indulto de Natal concedido no ano passado pelo presidente Michel Temer, uma medida que pode beneficiar acusados por peculato, corrupção e tráfico de influência, entre outros, foi comentado pelo vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão. Em uma palestra do setor de infraestrutura, ele comentou que há dois tipos de criminalidade no País hoje: uma é de nível mais baixo, envolvida em tráfico, roubo e assaltos, crimes que causam insegurança na sociedade.

"E temos uma criminalidade mais alta, que, ao que tudo indica, teremos uma decisão hoje, do nosso STF, que vai soltar parcela desse pessoal por meio do indulto de Natal", disse Mourão. "São coisas do nosso país. Vamos aguardar o que vai acontecer."