Santos Cruz diz que estrutura de comunicação do governo ainda não está definida

O futuro ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, disse nesta terça-feira, 11, que a estrutura de comunicação do governo de Jair Bolsonaro ainda não está definida. Ontem, o futuro chefe da Secretaria Geral, Gustavo Bebianno, anunciou que a Secretaria de Comunicação (Secom) vai migrar para a Secretaria de Governo e o publicitário Floriano Barbosa será responsável pela pasta.

"Essa estrutura toda (de comunicação) tem que ser vista. Um assessor de comunicação pessoal, se vai ter porta voz ainda, as características desse porta-voz, isso tudo aí está sendo organizado", disse Santos Cruz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

O comando da Comunicação do futuro governo foi alvo de desavenças dentro da equipe de transição depois que Bebianno disse que o filho do presidente eleito, o vereador Carlos Bolsonaro, poderia chefiar a comunicação no governo. Carlos anunciou que não cuidaria mais das redes sociais do pai.

Na semana passada, o futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que é possível que o presidente Jair Bolsonaro tenha alguém responsável por suas redes sociais, além do secretário de comunicação, que é responsável pela parte institucional. "Eu não conversei com ele (Bolsonaro) sobre isso, mas é normal você ter uma assessoria de comunicações, vamos dizer, assim mais institucionais de governo e uma assessoria para a pessoa do presidente", disse Santos Cruz.