?Sangue Latino? é o hino de delatores

Advogado de duas dezenas de alvos da Operação Lava Jato - como os senadores Romero Jucá (PMDB-RR), Edson Lobão (PMDB-MA) e Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) -, Antônio Carlos de Almeida Castro, ou Kakay, postou em seu WhatsApp, na sexta-feira (21), que a letra da canção Sangue Latino, consagrada pelo grupo Secos & Molhados em 1973, é "o hino dos delatores".

Depois de transcrever a letra completa no aplicativo do celular, Almeida Castro comentou a estrofe inicial - "Jurei mentiras/ E sigo sozinho/Assumo os pecados/Uh! Uh! Uh! Uh!...":

"Resta saber se os advogados dos delatores aprovam, pois afinal os delatores não seguem sozinhos, embora tenham rompido os tratados e traído os ritos". Segundo o post, "o que de fato interessa é que continuam jurando mentiras, protegendo, escolhendo, omitindo cinicamente, mas na certeza de que, se descobertos, terão direito a um recall, ou seja, a certeza esperta da impunidade, com a perspectiva do próprio Ministério Público instituir a pena, com cumprimento imediato, sem precisar do Judiciário".

O comentário foi postado um dia depois dos depoimentos, ao juiz Sérgio Moro, do empresário Léo Pinheiro e do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. "Os Sérgios Machados entregam quem querem, devolvem um pouquinho da grana que surrupiaram, fazem um acordo e começam a cumprir pena em casa, sem este entulho do Judiciário", acrescentou o advogado. "E nós, que queremos apontar e discutir os excessos, somos "contra a Lava Jato", logo contra a nação, o país. É só ver o jogral dos meninos. Tristes tempos", conclui o post.

Ranking. Sangue Latino, de João Ricardo e Paulinho Mendonça, foi lançada no primeiro álbum do Secos & Molhados, batizado com o mesmo nome do grupo, que era composto na época por João Ricardo (vocais, violão e harmônica), Ney Matogrosso (vocais) e Gérson Conrad (vocais e violão). O Google informa que a canção foi escolhida pela revista Rolling Stone Brasil como a quadragésima maior música brasileira de todos os tempos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

