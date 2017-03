Sanesul inaugura obra de mais de R$1 milhão em Guia Lopes da Laguna

O Governo do Estado, por meio da Sanesul, inaugurou o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Guia Lopes da Laguna. A Estação de Tratamento de Esgoto tem a capacidade de tratar 20 litros por segundo. Além disso, possui uma estação elevatória, 138 m linha de recalque, 4.800 metros de rede coletora, 441 ligações domiciliares e 810 metros de coletor tronco. O valor total do investimento é de R$ 1.704.989,30 em recursos próprios.

A Estação de Tratamento de Esgoto, que tem capacidade para atender toda a população atual do município, foi inaugurada pelo governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha e pelo secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Ednei Marcelo Miglioli. Também participaram do evento o prefeito do Município, Jair Scapini, os diretores e funcionários da Sanesul e autoridades estaduais e locais.

A entrega desse investimento histórico no município aconteceu dentro das festividades de 79 anos de emancipação político administrativa de Guia Lopes da Laguna.

“Essa obra de saneamento básico proporciona saúde e qualidade de vida para a população. A questão do esgotamento sanitário é muito importante na vida e na saúde das pessoas. Cada R$1,00 que você investe em saneamento você consegue economizar R$4,00 na saúde. Isso é uma lógica que funciona bem”, ressaltou o governador Reinaldo Azambuja.

Para o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, esse é mais um investimento que mostra o compromisso da Sanesul com as pessoas. “Estamos seguindo a diretriz do Governo do Estado e a orientação do secretário de Estado de Infraestrutura. Caminhamos nesse sentido, juntamente com a diretoria e com os funcionários, sempre com respeito pela população e respeito pelos nossos clientes que são usuários dos serviços que a Sanesul presta na área de saneamento do Mato Grosso do Sul”, disse Luiz Rocha.

