Sanesul: Governo do Estado entrega 15 caminhões-caçambas no interior

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul – por meio de contratos e serviços da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) – adquiriu caminhões caçambas para 15 municípios e já iniciou a entrega dos transportes para facilitar as obras da rede coletora de esgoto e abastecimento de água e na recuperação de asfalto e consertos.

Até o próximo dia 8, todas as localidades estarão com os novos veículos e, no sábado (27.1), com a presença do governador Reinaldo Azambuja, Maracaju vai receber o caminhão. A entrega será às 10h15, na Avenida Mário Corrêa esquina com Rua Dracena (em frente à Escola Municipal João Pedro Fernandes).

Os veículos, de modelo Ford Cargo 816 (Ano 2017/Modelo 2018), investimento na ordem de R$ 2,3 milhões de recursos públicos estaduais, atenderão diretamente 323.080 moradores dessas cidades do interior do Estado, onde há 117.700 pontos de ligações de água.

“A Sanesul atende 124 localidades (68 municípios e 56 Distritos no Estado), foram feitos estudos técnicos para melhor distribuição dos caminhões caçambas, que ficarão em locais estratégicos e com mais demandas e poderão ser deslocados para cidades e distritos da região”, explicou o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha.

Bonito é um dos 15 municípios contemplados. Na cidade do ecoturismo – principal ponto turístico de Mato Grosso do Sul, com 19.841 habitantes e 8 mil ligações de água, não havia transporte apropriado para atender os serviços da Sanesul. “Nós utilizávamos uma carreta que fazia várias viagens e retroescavadeiras para reposição de asfalto. A vinda de um caminhão vai facilitar bastante o serviço e evitará os transtornos para a comunidade”, comentou a gerente regional da Sanesul em Jardim, Daniela Almeida Nantes.

Outra unidade deste lado do Estado que também será beneficiada é a de Porto Murtinho, onde tem 11.672 moradores e 4.066 ligações de água. “Porto Murtinho fica afastado de outras cidades e tinha uma carreta que não comportava materiais suficientes para reposição do solo”, explicou Daniela Nantes.

O supervisor da unidade, Ruberlei Pereira, explica que o transporte vai atender também o Distrito Novo Porto 15, que fica à distância de 22 km de Bataguassu. “Teremos mais agilidade no serviço”, disse o gerente regional em Três Lagoas, Adilson Silva Bahia.

Economia no Norte de MS

No norte do Estado, segundo o gerente regional em Coxim Leocir Teixeira Miranda, a unidade da Sanesul em Camapuã gasta em média de R$ 500 a R$ 2 mil por mês com locação de transportes para atender os serviços. “Temos hoje 4.768 ligações de água e 3 mil de esgoto em Camapuã para atender e o caminhão faz falta”, justificou Leocir Texeira Miranda.

Em Rio Verde de Mato Grosso, a situação era parecida. No ano passado, a Câmara Municipal fez inclusive solicitação ao Governo de MS para adquirir um caminhão caçamba. E, no início deste mês, durante solenidade de entrega de obras na cidade, o governador Reinaldo Azambuja e o presidente da Sanesul Luiz Rocha já anunciaram a conquista do transporte à população e apresentaram o modelo do veículo. “Estamos aplaudindo o governador e a Sanesul por esse investimento, é uma evolução para nossa cidade principalmente nessa época de chuva”, destacou o prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Mário Kruger.

Além das duas cidades do Norte (Camapuã e Rio Verde do Mato Grosso), do Leste (Bataguassu), das cidades turísticas Bonito e Porto Murtinho, os caminhões serão levados para Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Caarapó, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Ivinhema, Ladário, Maracaju e Miranda. “É a reposição e a ampliação da frota da Sanesul, investimento em recuperação e em estrutura; valores bem aplicados que reduzirão nos custos de manutenção, economia com combustível e teremos bons resultados nos serviços. O funcionário no campo terá melhor ferramenta de trabalho e o serviço será mais ágil”, explicou o diretor de Administração e Finanças da Sanesul, André Soukef.

Nova frota

E, em outros 53 municípios atendidos pela Sanesul, segundo o gerente de suplementos e apoio ao administrativo, Jairo Luiz Vasques, os veículos utilitários e maquinários já foram trocados ou reformados na gestão do governador Reinaldo Azambuja. “A frota de quase 500 máquinas e veículos encontra-se em perfeitas condições de uso, o governador vem priorizando pela conservação e investimentos nos transportes”, comentou Vasques.