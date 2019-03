Sanção de 30 horas semanais para Assistentes Sociais é aprovada na Câmara Municipal

Para a vereadora Enfermeira Cida Amaral, essa é mais uma conquista dos trabalhadores que lutaram e hoje estão comemorando essa vitória - Foto: Divulgação

Após a votação e aprovação unânime do Projeto de Lei que regulamenta 30 horas para os assistentes sociais, na Câmara Municipal de Campo Grande, o prefeito Marcos Trad (PSD) sancionou a Lei Complementar que regulamenta a Lei Federal nº 12317/2010 que estabelece 6 horas diárias para os profissionais. O evento aconteceu no gabinete do prefeito na manhã desta sexta-feira (22), com a presença da vereadora Enfermeira Cida (Pros), vice-presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso e do vereador Betinho Santana (PRB), presidente da comissão.

Para a vereadora Enfermeira Cida Amaral, essa é mais uma conquista dos trabalhadores que lutaram e hoje estão comemorando essa vitória. “Há muitos anos os assistentes sociais lutam para ter as 30 horas semanais garantidas por lei. A lei Federal 12317/2010 ampara esses profissionais, e só dependia do executivo regulamentar essa lei aqui no nosso município”, declarou a parlamentar.