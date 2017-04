Salineiro vota contra projeto da Prefeitura para centralizar controle de recursos públicos

O vereador André Salineiro votou contra projeto apresentado pela Prefeitura para centralizar as dotações orçamentárias, durante sessão nesta terça-feira, dia 25. A proposta é que as despesas das secretarias e agências sejam de responsabilidade de um único órgão central que fará o controle. O projeto foi aprovado, com apenas dois votos negativos. Apesar de os vereadores terem apresentado emendas para tornar o texto aceitável, Salineiro sustentou seu posicionamento, explicando que a proposta faz com que as secretarias percam sua autonomia e coloca nas mãos de um único gestor o poder decisório, que por hora não deveria centralizar.

“Duas emendas foram colocadas, mas, ainda assim, essa centralização pode ser negativa para os cofres públicos e para o cidadão campo-grandense. Não há, hoje, essa necessidade de centralizar a gestão das despesas. Se fosse para o caso de fiscalizar, já existe a controladoria para fiscalizar", argumentou Salineiro.

O vereador destacou que não votou contra para fazer oposição ao prefeito, mas apenas por acreditar que a proposta não será benéfica para a cidade. Para Salineiro, com a lei aprovada hoje o Executivo pode usar as dotações orçamentárias como quiser, limitando o poder de decisão das secretarias. “Infelizmente, o projeto de lei foi aprovado, mas eu votei conforme achei melhor para a cidade, disse.



Veja Também

Comentários