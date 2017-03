Salineiro quer audiência e diz que população precisa protestar contra reforma da Previdência

Presidente da Comissão Permanente de Participação Legislativa, o vereador André Salineiro quer audiência pública para debater a reforma da Previdência, que tramita na Câmara dos Deputados. O objetivo é convocar o presidente da Comissão Especial da reforma, Carlos Marum, e os demais deputados federais.

A intenção é ouvir entidades e discutir os diversos pontos da proposta, que são extremamente prejudiciais à população, em especial às pessoas de renda baixa.

Para o vereador, é preciso despertar nos campo-grandense a importância de se manifestar contra a reforma, prevista em proposta de emenda à Constituição elaborada pelo Governo Federal.

"Por enquanto, a discussão está muito elitizada e nós temos que trazer para o cidadão comum. A proposta de emenda à Constituição está sendo feita, propositalmente, de forma que a população não aja. Para eles, não é interessante que o povo vá às ruas protestar. Quando a população tomar conhecimento do que está acontecendo, vai fazer pior do que fez com a Dilma. Serão movimentos piores que do impeachment, porque essa medida vai afetar cada um de nós", disse Salineiro.

Na avaliação do vereador, há interesse de bancos na proposta. "Tenho plena convicção de que os bancos privados estão financiando estes projetos. Estão querendo fazer na surdina. Nunca um projeto de lei tramitou tão rapidamente. Será que não tem interesses obscuros? Estão fazendo em tempo recorde para evitar protestos. Se não sairmos às ruas, esta reforma será aprovada do jeito que está", alarmou Salineiro.



Veja Também

Comentários