Rússia envia presidente da Câmara para posse de Bolsonaro

O presidente da Duma, Câmara dos Deputados da Rússia, Vyacheslav Volodin, - Foto: Beto Barata/PR

O presidente da Duma, Câmara dos Deputados da Rússia, Vyacheslav Volodin, chefiará a delegação em nome do presidente russo, Vladimir Putin, para participar da cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ele estará acompanhado de parlamentares e terá reuniões com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A Tass, agência estatal de notícias da Rússia, informa que integram a delegação russa a vice-presidente da Duma, Olga Epifanova, e o parlamentar Vadim Denghin (LDPR).

Como o voo entre Moscou e Brasília pode durar de 10 a 11 horas, a expectativa é que delegação russa celebre o Ano-Novo na aeronave.

A precisão é que pelo menos 12 chefes de Estado (presidentes) participem da solenidade amanhã (1º) da posse, além de primeiros-ministros e chanceleres, assim como presidentes de parlamentos estrangeiros.