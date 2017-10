Rua Yokoama será a próxima recapeada em parceria da prefeitura com a Águas

- Divulgação

Nesta quinta-feira (18) serão retomadas as frentes de recapeamento da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e concessionária Águas Guariroba. Nesta etapa o serviço começará pela Rua Yokoama, na Vila Almeida, onde o pavimento será recuperado em uma extensão de 700 metros, entre as ruas Presidente Café Filho e Amélio Carvalho Baís.

As intervenções serão feitas quadra a quadra, para minimizar os transtornos gerados pela necessidade de interdição do trânsito. Depois da Yokoama o serviço será feito na Rua Pontalina, Bairro Universitário, em uma extensão de 900 metros, entre a Vitor Meireles e a Avenida Guaicurus.

Pelo acordo firmado em julho, com intermediação da Agereg (Agência de Regulação de Serviços Públicos), a Águas Guariroba vai investir R$ 7 milhões na recuperação de 22 quilômetros, como medida compensatória pelos estragos provocados no pavimento da cidade, com a abertura de valetas para expansão das redes de água.

A equipe técnica da Secretaria Municipal Infraestrutura e Serviços Públicos definiu os trechos de 15 vias onde haverá recuperação do pavimento. Já foram executados trechos na Padre João Crippa (entre as avenidas Afonso Pena e Mato Grosso); 750 metros da Raul Pires Barbosa e na Mato Grosso (entre a Ceara e a Rua jeribá).

Tecnicamente, o que está programado para ser feito é o microvestimento asfáltico em vias onde o pavimento ainda tem um tempo de vida útil. O trabalho é precedido de tapa-buraco e os trechos do asfalto já comprometidos por sucessivos remendos são substituídos por uma nova capa.

Em seguida, é usada uma espécie de cola impermeabilizante e sobre o pavimento antigo aplica-se o material à base de pedra brita zero, pedrisco, pó de areia e massa asfáltica, o chamado microrrevestimento.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, este material vai revestir o pavimento, cobrindo eventuais fissuras e, com isto, não haverá a infiltração da água da chuva e assim não surgirão novos buracos a partir do comprometimento da base do asfalto.