Rotina de Doria deixou de ser atrativa, diz publicitário

A agência Social QI, que trabalha para João Doria, nega que haja derretimento na imagem do prefeito de São Paulo, e sim um refluxo natural de engajamento após um entusiasmo inicial pela novidade.

Daniel Braga, publicitário da Social QI, considera "natural" que tenha ocorrido uma diminuição do envolvimento dos usuários das redes sociais com o prefeito. "As pessoas tinham curiosidade de entender esse novo modelo de gestão: o João trabalhador. As semanas foram passando, e a rotina de trabalho deixou de ser tão atrativa", afirmou o publicitário.

Segundo Braga, os levantamentos internos da agência mostram uma redução média de 75% nas visualizações dos vídeos do prefeito. Ele destaca, porém, que a média das visualizações "ainda está muito acima do que a grande maioria dos políticos consegue obter".

Desde o primeiro dia de mandato, a Social QI mantêm alguém ao lado do tucano registrando todos os seus movimentos. O escritório também faz monitoramento diário nas redes sociais sobre Doria e outros presidenciáveis.

A Social QI conta com 4 profissionais dedicados a Doria: um fica com ele coletando os registros em vídeo, foto e texto, e os demais na retaguarda, fazendo análises de monitoramento, edição de vídeo e produção de arte.

Prefeitura

Procurada, a assessoria da Prefeitura de São Paulo disse que as redes sociais são um assunto privado do prefeito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.