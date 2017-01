Rosso: Teori era uma referência de magistrado e cidadão de conduta irreparável

O líder do PSD na Câmara, deputado Rogério Rosso (DF), afirmou nesta quinta-feira, 19, que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, morto em acidente aéreo nesta quinta-feira, era uma referência de magistrado e cidadão de conduta irreparável. O parlamentar evitou, contudo, comentar as consequências do falecimento do ministro para a Operação Lava Jato, da qual Teori era relator na Corte.

"É com profundo pesar, tristeza e consternação que recebemos essa inimaginável notícia. O ministro Teori Zavascki era uma referência de magistrado e cidadão de conduta irreparável e que honrava a todos nós brasileiros por seus relevantes e fundamentais servidos prestados em prol da democracia, da Justiça e da Nação", afirmou, por mensagem de celular, Rosso, que é candidato a presidente da Câmara.

Para o líder do PSD, "não devemos falar" sobre as consequências da morte de Teori para a Lava Jato. "A hora é de muita tristeza e pesar", disse. Rosso evitou comentar se acredita que o avião do ministro foi alvo de sabotagem. "Um homem público da mais alta relevância para o País faleceu juntamente com outras vítimas. Caberá às autoridades competentes fazer toda a investigação das causas desse terrível acidente", declarou.

