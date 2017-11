Rosinha Garotinho deixa a prisão com tornozeleira eletrônica

A ex-governadora do Rio Rosinha Garotinho (PR) deixou a cadeia na madrugada desta quinta-feira, 30. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) decidiu em sessão plenária na quarta-feira, 29, manter a prisão preventiva do ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PR) e determinou o monitoramento eletrônico de Rosinha.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que Rosinha deixou a cadeia com tornozeleira eletrônica.

O casal havia sido preso preventivamente em 22 de novembro por decisão do Juízo da 98ª Zona Eleitoral, de Campos dos Goytacazes. Garotinho é acusado de receber uma doação simulada ilegal de R$ 3 milhões para sua campanha eleitoral em 2014.

Segundo a relatora dos processos, desembargadora eleitoral Cristiane Frota, no caso de Rosinha, há evidências concretas de condutas ofensivas às investigações perpetradas por outros membros da organização.

"Mas não há o liame entre tais condutas e alguma ação efetiva da ré (...). Fundamental, ainda, repisar que a prisão preventiva é medida extrema, que somente se justifica quando ineficazes as demais medidas cautelares", afirmou.

Após deixar a prisão, Rosinha será submetida a monitoramento eletrônico e proibida de sair de seu município, mas poderá visitar o marido, que continua sob custódia. Ela não poderá manter contato com os demais réus da ação penal e deverá se recolher ao seu domicílio no período noturno e nos dias de folga.

Em relação a Garotinho, a desembargadora eleitoral Cristiane Frota afirmou, em seu voto, que "as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para resguardar a adequada e necessária instrução criminal".