Rose Modesto representa MS em acordo histórico para construção de ponte com recursos de Itaipu

A vice-governadora Rose Modesto - Divulgação

A vice-governadora Rose Modesto embarcou, nesta sexta-feira (21.12) para representar o governador Reinaldo Azambuja na assinatura do acordo histórico entre os presidentes do Brasil e Paraguai para a construção da ponte sobre o rio Paraguai, em Porto Murtinho, que permitirá a integração rodoviária até o Chile. O evento ocorre hoje á tarde em Foz do Iguaçu, no Paraná.

“Tirar esse projeto da ponte do papel irá finalmente permitir a integração brasileira por um corredor rodoviário não somente com o Paraguai, mas passando pela Argentina e até Antofagasta, no Chile. Logisticamente, nossos produtos terão de percorrer oito mil quilômetros a menos nas exportações para a Ásia, o que nos dará enorme ganho de competitividade”, comemora a vice-governadora. “Além disso, essa integração trará benefícios culturais, para o turismo e um impacto social extremamente positivo”, completa.

O acordo entre os dois países será assinado pelos presidentes Michel Temer (Brasil) e Mario Abdo Benitez (Paraguai). Além da ponte em Porto Murtinho, uma outra travessia será erguida sobre o rio Paraná, em Foz do Iguaçu. Ambas serão custeadas com recursos da Itaipu Binacional. O custo previsto é de mais de R$ 1 bilhão e as obras deverão ser concluídas nos próximos três anos.

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), secretário Jaime Verruck, acompanha a vice-governadora na assinatura do acordo entre os dois países.