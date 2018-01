Rose Modesto assume governo sem agendas públicas nesta segunda-feira

Rose fica no cargo até dia 26 de janeiro - Divulgação

De hoje (8) até o dia 26 de janeiro, Mato Grosso do Sul será comandado pela vice-governadora Rose Modesto, que assume o Executivo Estadual durante o período de férias do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

De acordo com a assessoria de comunicação do governo, Rose inicia o exercício do cargo sem compromissos públicos.

Ao fazer a tranmissão do cargo, Azambuja deixou como missão para a governadora em exercício uma agenda extensa para visitas aos municípios em situação de emergência, devido às chuvas e fortes ventos ocorridos nos últimos dias. A agenda ainda não foi divulgada.