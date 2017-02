Rosa Weber será relatora de processo contra PT no TSE

Por sorteio eletrônico, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quarta-feira, 8, que a ministra Rosa Weber será a relatora de processo contra o PT que pode levar à extinção da sigla.

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, autorizou no ano passado investigação sobre o uso de verbas públicas da Petrobras em benefício do PT. Se a investigação concluir que houve uso de financiamento vedado pela legislação eleitoral, o resultado pode ser a extinção da sigla.

Gilmar também já autorizou investigações contra o PMDB e o PP, também com base nas apurações em andamento no âmbito da Operação Lava Jato.

Até a publicação deste texto, o sorteio dos relatores desses outros dois processos ainda não havia sido realizado pelo TSE.

Indefinição

Depois de uma indefinição que se arrastou por cerca de seis meses, o TSE destravou nesta terça-feira , 7, o andamento de processos que ameaçam PT, PMDB e PP.

Por 5 votos a 2, o plenário do TSE decidiu que a relatoria desses casos será distribuída livremente entre os integrantes da Corte, não ficando automaticamente com o atual corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Herman Benjamin. A definição foi feita por sorteio eletrônico.

A discussão sobre quem deveria assumir a relatoria dos processos foi interrompida em agosto do ano passado, depois do pedido de vista (mais tempo para análise) da ministra Luciana Lóssio. Com a indefinição sobre a relatoria, os processos estavam parados.

