O senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi internado neste domingo, dia 1º, segundo informou na manhã desta segunda-feira, 2, a assessoria de imprensa do parlamentar. Jucá apresentava febre alta e suspeita de apendicite. Após exames, no entanto, foi diagnosticado diverticulite. Ainda segundo a nota da assessoria, o senador está medicado e fará exames complementares. O peemedebista está internado no Hospital Unimed de Boa Vista, capital de Roraima.

Veja Também

Comentários