Rogério Rosso (PSD) anuncia que retomará campanha à presidência da Câmara

Menos de uma semana após anunciar suspensão das atividades, o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), anunciou nesta segunda-feira, 30, que retomará a campanha para presidência da Câmara. Segundo ele, a decisão se deve ao fato de o Supremo Tribunal Federal (STF) não ter pautado para antes da eleição, marcada para quinta-feira, 2, o julgamento das ações que pedem a suspensão da candidatura à reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

"STF pautou para 4ª? Não. Portanto fico à vontade para continuar campanha", afirmou Rosso ao Broadcast Político. Na última quarta-feira, 25, o líder do PSD tinha anunciado que suspenderia a campanha até que o Supremo julgasse as ações que tentam barrar a candidatura de Maia. Nesta segunda-feira, 30, porém, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, anunciou a pauta de julgamentos do STF, sem incluir nenhum dos quatro processos contra o deputado do DEM.

Rosso anunciou que retomará a campanha no mesmo dia em que o deputado Júlio Delgado (PSB-MG) lançou sua candidatura ao comando da Câmara, em uma tentativa de levar a disputa ao segundo turno. Quanto mais candidaturas ao mesmo cargo, maiores são as chances de a eleição ser decidida em uma segunda etapa, em razão da pulverização de votos. Com a decisão, serão cinco os candidatos à presidência da Casa: Maia, Rosso, Delgado, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO) e o deputado André Figueiredo (PDT-CE).

