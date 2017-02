Rodrigo Maia lamenta saída de Serra e espera que Temer escolha nome do PSDB

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a saída do ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB), representa uma "perda grande" para o governo do presidente Michel Temer e a expectativa é que um substituto seja anunciado rapidamente e venha do mesmo partido do tucano. "É claro que o ministro Serra engrandece qualquer governo. A saída dele gera sempre uma perda grande para qualquer governo e não será diferente com Michel Temer", disse Maia a jornalistas após fazer palestra e reunião com investidores em evento promovido em São Paulo pelo banco BTG Pactual.

Maia disse que Serra, que na quarta à noite anunciou sua saída do ministério por causa de problemas de saúde, é um dos homens mais preparados da política brasileira. "Vamos ver se o presidente escolhe rápido um nome que possa pelo menos em parte substituir toda a experiência e qualidade do ministro Serra."

"Acredito que seja do PSDB", disse Maia quando perguntado de qual partido viria este novo nome. Maia fez uma rápida palestra em evento do BTG Pactual na tarde desta quinta-feira, onde falou da agenda de reformas e dos esforços do governo para fazer a economia voltar a crescer. "O Brasil vai sair da crise se a sociedade como um todo acreditar que tem um caminho de reformas que devem ser aprovadas", disse Maia.

O deputado disse para os jornalistas que a maior demanda de empresários, investidores e executivos do setor financeiro é que o Congresso aprove as reformas e reorganize o Estado brasileiro, com uma Previdência solvente.

