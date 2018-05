Rodrigo Maia lamenta morte de deputado federal Rômulo Gouveia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentou a morte do deputado federal Rômulo Gouveia (PSD-PB) por meio do seu perfil no Twitter. "Recebo com tristeza a informação do falecimento do nosso quarto-secretário, deputado Rômulo Gouveia. Meu colega nas últimas duas legislaturas, ele foi um parlamentar incansável na defesa do seu estado, a Paraíba. Minha solidariedade à família", disse Maia.

Mais cedo, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), decretou luto oficial de três dias em razão da morte do parlamentar. Depois de passar uma semana internado em razão de uma infecção urinária, Gouveia sofreu um infarto e morreu na madrugada deste domingo, 13, aos 53 anos.

O político foi vereador em Campina Grande, presidente da Câmara Municipal, deputado estadual da Paraíba, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, vice-governador da Paraíba, e atualmente era o quarto secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Quem assume o mandato efetivo na casa é o deputado federal Marcondes Gadelha (PSC-PB), de acordo com a assessoria do parlamentar. Deverá haver eleição suplementar para o cargo do deputado na Mesa Diretora.

O velório de Gouveia acontece a partir das 12h deste domingo, na Câmara Municipal de Campina Grande. À noite, o corpo segue para o Cemitério Campo Santo da Paz, também em Campina Grande, onde será velado até as 16h de segunda-feira (14), quando será sepultado. O velório será aberto ao público.