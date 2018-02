Rodrigo Maia escolhe serviço "diamante" para nascimento de seu quinto filho

Considerado um novo atrativo do Hospital Santa Luzia, em Brasília, para futuros pais e mães, o "pacote diamante", que dá direito a cardápio assinado por uma chef renomada e champanhe, foi o escolhido para o nascimento do quinto filho do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O serviço, que começou a ser oferecido na semana passada, inclui não só refeições como alguns mimos no quarto, entre eles balões personalizados e arranjos. A família Maia foi a segunda a usá-lo, de acordo com o hospital.

O menu é elaborado pela chef Mara Alcamim, proprietária do restaurante brasiliense Universal. Para o nascimento do filho Felipe nesta quarta-feira, 31, Maia reservou uma suíte do hospital e recebeu outra de cortesia, destinada aos convidados dele e da mulher, Patricia Maia. No cardápio há opções de entrada como ciabatta assada ou carpaccio de carne acompanhado de parmesão, torradas, brotos, alcaparras e molho de mostarda. Para o prato principal: risoto de cogumelos frescos; scaloppine com penne; filé de frango em cubos ao molho de limão siciliano e risoto de banana; filé alto com manteiga de ervas ao molho da própria carne e vinho tinto, com risoto de tomate seco.

Segundo Mara, a ideia é que tudo seja "muito simples" e com "comida saudável e funcional". "A gente está fazendo um trabalho para dar uma mudada nesse negócio de comida de acompanhante. Eles (do hospital) me procuraram para darmos uma renovada. Fazemos um cardápio básico e elaboramos em cima do básico. Os produtos são todos orgânicos. A gente quer fazer disso a grande estrela. Pode ser arroz, feijão e carne moída, por exemplo", afirmou a chef.

O Hospital Santa Luzia faz parte da Rede D'Or São Luiz, que já disponibiliza esse mesmo tipo de atendimento em hospitais de São Paulo. Segundo informações da assessoria de imprensa da presidência da Câmara, os custos estão incluídos no plano de saúde oferecido pela Casa, cuja mensalidade é paga pelos próprios parlamentares.