Rocha apresenta projeto para tornar de utilidade pública associação civil

Projeto do deputado Eduardo Rocha é voltado à Associação Privada Grupo Solidariedade

A "Associação Privada Grupo Solidariedade" poderá ser declarara de utilidade pública estadual após a apresentação do Projeto de Lei 103/2019 durante a sessão ordinária desta quarta-feira (8). A proposta tem como autor o deputado Eduardo Rocha (MDB).

Sem fins lucrativos, a instituição tem sede no município de Rio Verde de Mato Grosso. “O Grupo Solidariedade começou pequeno, com poucas pessoas, com ajuda em uma creche. Com o tempo, os voluntários foram dedicando o seu tempo em prol da comunidade rio-verdense”, explicou Rocha.

De acordo com a proposta, a associação atua há mais de 19 anos. “Resta evidenciado o trabalho sério e comprometido desempenhado pelo "Grupo Solidariedade", razões pelas quais apresento este projeto de lei”, defendeu o parlamentar.