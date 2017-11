Roberto Jefferson está internado no Rio

O deputado cassado e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, está internado desde a última terça-feira, 7, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, com um quadro de colangite - a inflamação de dutos da vesícula biliar.

O problema seria recorrente no histórico médico do ex-deputado, que já foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um câncer de pâncreas. De acordo com parentes de Jefferson, ele está medicado e passa bem. A previsão é de que tenha alta na quinta-feira, 9.

Procurado pela reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o Hospital Samaritano não divulgou boletim médico.

Trajetória

Condenado e preso por um ano e três meses após denunciar o esquema de propinas do "Mensalão", Jefferson recebeu indulto do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2015 e, desde então, vem se posicionando sobre a crise política no País por meio de redes sociais e um blog pessoal.

Ele reassumiu a presidência do PTB em abril de 2016. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em agosto, o político revelou que pretende disputar uma vaga de deputado federal pelo partido nas eleições de 2018.