Roberto Jefferson diz que apenas a esquerda 'vai chorar' se Lula for preso

Pivô do mensalão, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, disse nesta quarta-feira, 24, que somente a esquerda "vai chorar" caso o TRF-4 confirme a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá.

Desde essa manhã, o ex-deputado tem publicado comentários sobre o julgamento no Twitter. "Bom dia. Hoje o Brasil aguarda a sentença definitiva de Lula. E se ele for mais uma vez condenado, somente os petês e outros aficcionados vão chorar. Não haverá guerra civil nem comoção nacional. Lula não é tudo isso", escreveu.

Jefferson destacou também que a hashtag #MoluscoNaCadeia estava em primeiro lugar no "trending topics" da rede social e afirmou que "o planeta quer a prisão do molusco".

Jefferson rompeu com o PT ao denunciar, em 2005, o escândalo que ficou conhecido como mensalão e levou nomes importantes da sigla, como o ex-ministro José Dirceu, para a cadeia.

Hoje, o ex-deputado faz parte da base aliada do presidente Michel Temer e tenta emplacar a filha, deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), no Ministério do Trabalho. Jefferson não comentou, na rede social, a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, de suspender a posse de Cristiane, que estava marcada para a última segunda-feira, 22.